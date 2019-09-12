Тарантино дал интервью Собчак. Политика и любовницы – табу

Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино дал интервью Ксении Собчак. Видеозапись общения телеведущая опубликовала на своем YouTube-канале.

Собчак призналась, что первый раз в жизни столкнулась со столь тяжелым согласованием вопросов.

"Даже Владимир Путин не так сложно согласовывает вопросы, как суровые продюсеры Тарантино", — утверждает команда телеведущей. — От политики до любимых женщин, от Путина до Трампа — все это табу".

В результате общение с Тарантино уместилось в 10 минут. Он рассказал, кому бы отдал Оскар, поделился впечатлениями от посещения Кремля и ответил еще на несколько интересных вопросов.

Чтобы сделать обычно часовой выпуск передачи "Осторожно, Собчак" хотя бы 30-минутным, ее команда решила задать те же самые вопросы синефилу и светскому продюсеру Михаилу Друяну, кинокритику и главе РОСКИНО Екатерине Мцитуридзе и русскому националисту Егору Холмогорову.