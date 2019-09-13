Драгоценная "Пятница 13-е": "Золотой телец" снял триллер

Однажды приходит момент, и она вырывается наружу. Будоражит кровь. Сводит с ума. Заставляет сердце биться с оглушительным грохотом... Дикая, яростная, эта сущность вселяется в любого. А зараженный готов крушить. Готов терзать и мучить.
Каждая из зараженных этой агонией героинь короткометражки "Пятница 13-е" сделает даже самые страшные вещи ради особых сокровищ. А как по-другому? Если только три дня в сети ювелирных салонов "Золотой телец" действует акция "Пятница 13-е", когда на все – абсолютно все товары – действует скидка 31%*.
Уверен ли ты, что сможешь противостоять ужасающей радости? Радости стать обладателем новых драгоценностей по невероятной цене.
*Акция действует с 13 по 15 сентября 2019 года включительно. Скидка 31% распространяется на весь ассортимент, за исключением распродажных позиций и изделий с фиксированной ценой.
Сеть ювелирных магазинов "Золотой Телец"
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Комментарии
Мне кажется, реклама с черепом в данном случае несёт негативный подтекст.
какое отборное днище
Фи, всего 31%.
Во всех магазинах "скидки".
В интернете в "Адамасе" скидки 90%, там надо покупать. Ну и что что сначала цена 40000 рублей за грамм. 90% это больше чем 31%.
В Санлайте скидки 80%. Правда, выходит все равно по 4000 рублей за грамм.
Глупве люди любят обманываться.
Все "скидки" лажа полная.
Почему автозаправки еще не додумались продавать бензин по 1000 рублей за литр со скидкой в 90%?