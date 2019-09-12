Первую межзвездную комету открыл российский астроном

Российский астроном Геннадий Борисов открыл первую в мире межзвездную комету, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Международный астрономический союз.

Наблюдение за космосом в богатой звездной области через сконструированный им самим телескоп принесло свои плоды – в созвездии Кассиопеи обнаружилась комета с необычным "поведением".

Ее скорость и траектория движения озадачили ученых. По всем расчетам выходило, что 20-километровая комета, получившая обозначение C/2019 Q4 (Borisov) прилетела в Солнечную систему из-за ее границ.

Она стала первой межзвездной кометой. Ранее был обнаружен первый астероид, прилетевший из другого звездного скопления. Он имеет продолговатую форму, напоминающую сигару. В длину космический объект может достигать 400 метров.

Объект C/2017 U1 обнаружили 19 октября 2017 года с помощью телескопа Pan-STARRS. Он был выброшен за пределы родной звёздной системы гравитацией одной из звезд.