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Стать бухгалтером. Где в Барнауле можно получить новые знания и повысить квалификацию

, ИА "Амител"
Эксперт в сфере бухучета Елена Романчук о том, как выбрать образовательный центр и где потом найти работу

Несколько поколений назад было принято быть верным своей работе всю жизнь. Если уж устроился куда-то, то так до пенсии и проработаешь. Современный рынок диктует новые условия: работник должен быть не просто компетентным, но и постоянно совершенствующим свои знания и навыки, иначе ты быстро теряешь востребованность. Это особенно касается бухгалтерской сферы. Где повысить квалификацию, как получить новую профессию "Амителу" рассказала директор образовательного центра Prizvanie, бухгалтер со стажем Елена Романчук.

– Елена, если уж решил учиться, то выбирай только проверенные места. Расскажите, как найти хороший обучающий центр?

– Да, полностью с вами согласна. К выбору центра надо подходить ответственно. Первое, что вы должны спросить – есть ли лицензия на право оказывать образовательные услуги по дополнительному профессиональному образованию. Без нее все выдаваемые документы о прохождении курсов – это просто красивые бумажки.

Также обращайте внимание на преподавателей: где они работают, какой имеют опыт, компетенцию. Есть ли практика, или экспертом он является только в теории. По опыту вам скажу, что теория с практикой в нашей сфере часто расходится. Так что выбирайте тех наставников, кто работал в реальных организациях.

– Почему стоит выбрать именно курсы, а не полноценное обучение в вузе или колледже?

Мы не противопоставляем себя высшему и среднему специальному образованию. Мы его дополняем. Но если образование вы уже получили, нет смысла идти в учебное заведение еще раз.

Преимущества курсов очевидны. Расскажу на нашем примере. Это срок обучения, который значительно меньше. Не потому, что мы даем меньше информации, а потому что только по теме, без дополнительных дисциплин.

Во-вторых, наши преподаватели владеют не только теорией, но и практикой. К сожалению, сегодня студенты выходят из учебных заведений совершенно неготовыми к настоящей работе. Навыки получают только со временем, методом проб и ошибок.

Я сама преподаю бухучет. Являюсь аттестованным главным бухгалтером (это шестой, самый высокий уровень профессионального стандарта, – прим. ред.) с опытом работы 12 лет, членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Все наши преподаватели – профессионалы своего дела с реальной практикой более 10 лет. Все мы отслеживаем изменения законодательства в своих сферах, проходим курсы повышения квалификации.

– Кому можно приходить на ваши курсы? Только ли бухгалтерам для повышения профессионализма?

Вовсе нет. Мы учим и тех, кто вообще никогда не работал в профессии и не имеет профильного образования, и тех, кто учился, но по разным причинам пока не работал или был большой перерыв (например, из-за декрета). И, конечно, тех, кто работает в этом направлении и хочет повысить квалификацию. К каждому клиенту свой подход. У нас есть несколько групп: для новичков, которых просто и понятно обучаем азам бухгалтерии, и профессионалов, которым, разумеется, даем более узкие знания и навыки.

Есть у нас клиенты, часто это руководители организаций, которые напрямую бухгалтерией заниматься не будут, но им это нужно, чтобы быть в теме и контролировать своих сотрудников.

Главное – хотеть научиться, даже если у вас нет никакого опыта. Я знаю многих жителей региона, в том числе и тех, у кого пенсия не за горами, кто оставлял свою профессию и шел совершенно в новом направлении. Бухгалтерию реально понять, главное, правильно все объяснить. Этим мы и занимаемся.

– Спрос на бухгалтеров на рынке Алтайского края сейчас есть?

Да, бухгалтер без работы не остается. Никакая компания не может существовать без бухгалтерского учета.

Мы сотрудничаем с кадровым агентством "Жираф". Помогаем своим клиентам составить резюме и тем, кто хорошо освоил программу, даем свои рекомендации. При приеме на работу это имеет большое значение.

И, кстати, не обязательно учиться бухгалтерии, чтобы менять работу. Сейчас очень многие небольшие компании не могут себе позволить полноценного специалиста, поэтому приглашают его по аутсорсингу, это очень перспективное направление. Так что бухгалтер может брать себе такую подработку, даже сидя дома на диване.

– Какие документы вы выдаете после окончания курсов и насколько они статусны?

Диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации, который заносится в специальный реестр ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, – прим. ред.). Любой руководитель сможет лично проверить достоверность этого документа. Мы имеем лицензию Министерства образования и науки Алтайского края.

Кстати, такой диплом может получить только человек, у которого есть среднее профессиональное и (или) высшее образование, либо те, кто получает это образование. Если где-то вам говорят, что дадут диплом и без него – не верьте, ибо это будет противоречить закону и документ окажется "липой".

Если нужного образования нет, мы выдаем сертификат. Это тоже официальный документ и тоже имеет значение при приеме на работу.

– А как насчет времени обучения, есть ли возможность совмещать?

У нас есть и дневные, и вечерние курсы два-три раза в неделю. Возможны и индивидуальные занятия. Обучение длится три месяца. Но мы своих учеников не бросаем. У нас есть индивидуальные консультации, я могу подсказать по всем оперативным вопросам, возникающим в работе, помочь, проконтролировать. 

Справка:
Центр также проводит обучение по профайлингу, искусству продаж, ландшафтному дизайну и ведению праздников. 25 сентября здесь пройдет трехчасовой семинар по "HR-профайлингу: 7 радикалов". Эта методика позволяет без усилий определить психотип человека. С помощью оценки внешности, мимики, жестов и других внешних проявлений позволяет найти индивидуальный подход к человеку, выстроить эффективную коммуникацию. Это полезно руководителям компаний и подразделений для проведения переговоров и выстраивания работы с людьми, а также сотрудникам, которые занимаются подбором персонала. Ведущая – известный специалист в сфере рекрутинга, глава агентства Delo Наталья Соколова.

Центр дополнительного образования Prizvanie находится в Барнауле, на Социалистическом проспекте, задние 109, офис 203.
Телефон: 8-385-2- 99-70-60, 8-905-929-9205
"Инстаграм": @prizvanie_obrazovanie
Сайт: prizvaniebrn.tilda.ws

На правах рекламы
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

17.09.2019 09:28
- гость -

Смешались в кучу кони, люди... Кто будет брать в аутсорсинговую компанию человека без опыта, закончившего какие-то курсы? И сколько тех аутсорсинговых компаний в нашем городе, и сколько в них людей работает? Про "Жираф" порадовало отдельно. Это агентство, в котором за подбор кадров платит работодатель. По крайней мере, было так. И кто будет платить за поиск человека без опыта?

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