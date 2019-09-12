"Эстетика без вирусов и глюков, которая не виснет": барнаульцы о новом iPhone 11

Барнаульцы в соцсетях Amic.ru рассказали, почему они выбрали бы iPhone и чем хороши "яблочки" в сравнении с другими мобильными телефонами.

Для многих iPhone – это серьезный выбор. Имидж в кармане или, скажем, поездка в Турцию на двоих. Или слетать в одиночестве, но отдохнуть так, что запомнит весь отель. Или в Ялту. Здесь есть над чем подумать.

Есть ли смысл переплачивать? Можно купить гораздо более дешевый телефон, который будет одновременно и заряжаться, и воспроизводить музыку, и быть подключенным к компьютеру и еще и транслировать на телевизор игру, в которую играешь. Как правило, именно такими аргументами оправдывают барнаульцы свое нежелание приобщиться к культу великого "Айфона".

С другой стороны, уже по мнению владельцев "аппарата с яблочком", имея iPhone – имеешь и нервы в сохранности. Если вкратце, то в пользу "Него" есть следующие контраргументы: менее подвержен заражению, не тормозит, не виснет, не тупит, без глюков, надежный, лучший, удобный, с суперкамерой и "хочу его". Да и в подарок хороша такая "эстетика, которую приятно держать в руках".

Готовы ли вы отдать 60-132 тыс. рублей за телефон, который придется носить в руках и класть на ту часть стола, которая попадает в поле зрение максимальному числу людей из присутствующих? Или нет? Или да? И почему? Для вашего ответа у нас есть Instagram и его сториз, "ВКонтакте", Facebook и "Одноклассники".

Напомним, накануне состоялась презентация iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. По ценам: iPhone 11 будет стоить от 59 990 рублей (64 ГБ) до 73 990 рублей (256 ГБ), iPhone 11 Pro – от 89990 рублей до 121 990 рублей, iPhone 11 Pro Max – от 99 990 рублей до 131 990 рублей.

После презентации зафиксировано резкое падение цен на старый модельный ряд телефонов Apple.