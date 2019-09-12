Путин сдержал обещание спустя 20 лет, выпив стопку в Дагестане

Президент России Владимир Путин 12 сентября посетил Дагестан, где встретился с участниками ополчения, в 1999 году оборонявших Болтлихинский район от вторжения боевиков, сообщает РИА Новости.

Глава государства сдержал свое обещание, которое дал 20 лет назад – выпил стопку с ополченцами. Тогда еще только назначенный премьер-министр приехал в Дагестан, чтобы поднять моральных дух защитников мирных граждан.

Тогда Путин в окружении боевых генералов оставил напиток нетронутым. "А пить мы будем, когда победим", — заявил он.

Эту историю президенту напомнили во время Прямой линии, и он подтвердил, что намерен сдержать свое обещание.

Напомним, Шималь Басаев и Хаттаб во главе вооруженной группы боевиков напали на Дагестан в августе 1999 года.

За месяц боев были убиты 279 солдат и офицеров, ранены – около 800. Потери террористов были значительно больше – около 2,5 тысяч человек убитыми.

По результатам боевых действий 106 добровольцев наградили орденами Мужества, 42 — медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 16 — медалями "За отвагу", 8 – удостоены звания Героя России.