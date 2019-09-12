Средний возраст россиян преодолел рубеж в 40 лет

В 2018 году средний возраст россиян составил 40,02 года. Как сообщает RT, десятью годами ранее он был 38,8 года.

При этом мужчины значительно "моложе" женщин. Если у первых показатель составляет 37 лет, то у вторых – 42 года.

Наиболее молодое население проживает в Чечне (29 лет), Туве (30 лет), Ингушетии (32 года), Дагестане (33 года) и Ямало-Ненецком автономном округе (34 года).

В число самых возрастных регионов попали Тамбовская, Тульская, Рязанская и Пензенская области (по 43 года), а также Москва (42 года).

По словам научного сотрудника Международной лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрея Коротаева, планка в 40 лет – это характерный для большинства развитых стран средний возраст. Он видит предпосылки к тому, что он продолжит меняться в сторону увеличения.

"Главный фактор, который на это влияет, – низкая рождаемость, – констатировал Коротаев. – Мы знаем, что 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних".

Напомним, количество граждан РФ, перешагнувших вековой рубеж, также стремительно растет. За семь лет число долгожителей увеличилось в 2,7 раза. На конец 2018 года в стране насчитывалось 20 582 человека такого возраста. Это исторический рекорд. По сравнению с 2017 годом рост составил 17%.