Кузнецова просит не судить подростка за удар по капоту машины, сбившей щенка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой о прекращении уголовного преследования подростка, которого обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества в значительном размере за удар по капоту иномарки. Информация об этом опубликована на сайте детского омбудсмена.

16-летний житель Томска стал фигурантом уголовного дела после того, как не сдержал эмоции, когда его трехмесячного щенка возле гаража насмерть сбил водитель джипа, сообщает "ТВ2 Томск".

Как сообщили в УМВД по Томской области, в ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь у гаражного бокса, расположенного на Кольцевом проезде города Томска, "на почве сложившихся личных неприязненных отношений повредил капот автомобиля, нанеся одновременно двумя руками, сжатыми в кулак, не менее одного удара". Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд.

Анна Кузнецова назвала "как минимум странным" решение начинать уголовное преследование, в то время как существуют, по ее оценке, более подходящие форматы разрешения конфликта, которые не будут травмировать детскую психику.

"Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок, – заявила детский омбудсмен. – Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека".

Она подчеркнула, что смерть любимого питомца – сама по себе трагедия для подростка, а тут к ней еще добавляют суд по обвинению в уголовно наказуемом преступлении.

"На одной чаше весов – капот автомобиля, на другой – боль от потери любимого животного и угроза крупного штрафа или лишения свободы, – объяснила Кузнецова. – Страшно себе представить, что переживает ребенок, и какое впечатление у него останется в будущем о работе некоторых уполномоченных ведомств региона, какое понятие о справедливости он вынесет из этой истории".

Она пообещала приложить все усилия, для того чтобы помочь несовершеннолетнему томичу и отстоять его права. Кроме того, детский омбудсмен попросила областного прокурора привлечь к ответственности автолюбителя за причиненный ребенку ущерб в связи с гибелью щенка.

Напомним, сам подросток утверждает, что ударил по капоту машины, пытаясь спасти любимого питомца. Водитель же настаивает: юноша не только нанес повреждения автомобилю, но и угрожал убийством.

Следователи подкрепили к делу об умышленном повреждении имущества и угрозе убийства показания как потерпевшего автолюбителя, так и пассажира, сидевшего рядом с ним. Они заявили, что подросток матерился и хватался за топор. Водитель также требует возмещения материального ущерба, который он оценил в 14 тысяч рублей.

Сам фигурант уголовного дела отрицает, что стремился повредить чужое имущество и запугать его владельца. Он настаивает, что просто хотел спасти щенка. Отец с сыном ничего не требуют от сбившего собаку мужчины. Хотят лишь одного – чтобы подростку не губили жизнь судимостью. Тем более что они уверены в его невиновности.