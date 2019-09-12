Состоялась премьера снятого на Алтае фильма "Я уеду жить в "Свитер"

12 сентября в барнаульском кинотеатре "Формула" прошла премьера фильма "Я уеду жить в "Свитер", сообщает Министерство культуры Алтайского края. Съемки проходили на Алтае, а главные роли исполнили дети и взрослые, проживающие в крае.

Работу над картиной осуществляла автономная некоммерческая организация "Киностудия Шкит". Проект экранизации одноименной повести нашей землячки, популярной российской писательницы Анны Никольской поддержан грантом президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Главная героиня произведения – обычная девчонка Юля, которая учится в 9-м классе. Она встречается с Лёвой, который уже окончил школу и работает мороженщиком. Посещает с друзьями любимое кафе "Свитер", где существуют свои правила.

И все было гладко в жизни Юли, пока ее родители не согласились приютить у себя Веру – дочку известного дирижера и друга семьи. Вот здесь-то и начинаются подростковые проблемы и обиды. В книге затрагиваются глубокие темы дружбы, счастья, уважения.