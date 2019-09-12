Перед родителями школьника с "прической Ибрагимовича" извинились

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская лично встретилась с родителями четвероклассника, которым пригрозили отстранением ребенка от занятий в классе, если он не сменит прическу, сообщает РИА "Новости".

Она подчеркнула, что педагогам недопустимо указывать ученикам, какую прическу можно носить, а какую нельзя.

В школу в Сосновоборске направлено предостережение от Министерства образования, подписанное замминистра Константином Масюлисом. В документе содержится требование отменить запрет на нестандартные прически.

Напомним, конфликтная ситуация возникла после того, как школьник, который занимается футболом, попытался сделать прическу как у его кумира – Златана Ибрагимовича.

Директор и завуч потребовали привести волосы в "норму", уточнив, что если он и родители не подчинятся правилам, мальчика могут перевести на надомную форму обучения.

Их действия сейчас проверяют следователи на признаки превышения должностных полномочий.