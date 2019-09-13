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Портрет летчиков, посадивших самолет в поле, украсит стену многоэтажки в Сургуте

, ИА "Амител"
Художники уже начали работу на стене девятиэтажного дома

Граффити с изображением летчиков "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова и Георгия Мурзина рисуют на стене многоэтажного дома в Сургуте. 

Фотографии работы жители города обсуждают в социальных сетях. Кто заказал рисунок, неизвестно. Участники творческой группы, работающие над граффити, не разглашают имени заказчика. Деньги на создание граффити выделяются не из бюджетных средств, рассказал один из художников. 

В администрации Сургута подтвердили, что мэрия не заказывала эти работы, но отметили, что появление такого культурного объекта одобряют. 

Жители города обсуждают появление рисунка в социальных сетях. Не все считают поступок пилотов героическим. 

"По сути пилоты выполнили свою работу, а им уже памятники при жизни ставят", – написал в комментариях один из местных жителей. Но его тут же поправили: "Их работа не на кукурузное поле полурабочий самолет сажать, а в аэропорт со всеми удобствами". 

Закончить работу над арт-объектом художники планируют в 20 числах сентября. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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