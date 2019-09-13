Рабочие устроили массовую драку в столовой на заводе "Газпрома". Видео

Видеоролик с массовой потасовкой работников Амурского газоперерабатывающего завода попал в социальные сети.

На кадрах видно, что потасовка происходит разрозненно. В эпицентре драки люди кидаются стульями и хватают друг друга за одежду. Часть рабочих наблюдает за происходящим со стороны. Некоторые попытались разнять дерущихся.

Драка началась после бытового конфликта.

"Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку", – сообщили в пресс-центре ГПЗ порталу РИА "Новости".

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция задержала восемь человек.