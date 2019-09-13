Рабочие устроили массовую драку в столовой на заводе "Газпрома". Видео

Видеоролик с массовой потасовкой работников Амурского газоперерабатывающего завода попал в социальные сети.
На кадрах видно, что потасовка происходит разрозненно. В эпицентре драки люди кидаются стульями и хватают друг друга за одежду. Часть рабочих наблюдает за происходящим со стороны. Некоторые попытались разнять дерущихся.
Драка началась после бытового конфликта.
"Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку", – сообщили в пресс-центре ГПЗ порталу РИА "Новости".
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция задержала восемь человек.
Комментарии
Веганы против мясоедов?
Вот людей задрюкали они даже в столовой в касках, видать напряжённость уже вылевается в рукопашку....
Внешность у сотрудников газпрома китайская.
Китайцы
мдя....а русские работу найти не могут.........
Запуск Амурского ГПЗ запланирован на 2024 год, а сейчас его строят всякие гастарбайтеры, в т.ч.и китайцы с азиатами да молдаванами. Так что газпромовских рабочих там сейчас в таких количествах нет, а имеются только ИТР, в основном сотрудники отдела капитального строительства.