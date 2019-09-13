Роскачество: каждая пятая АЗС в России недоливает топливо

Агентство проверило 200 заправок, на 39 из которых были зафиксированы нарушения, сообщают "Известия".
Исследования проводились как на крупных сетевых, так и на независимых АЗС. На каждой десятой заправке обнаружили некачественное топливо.
В Роскачестве отметили, что подобные проверки проводятся планово, а также внепланово, в присутствии представителя АЗС.
Количество жалоб на нарушения при продаже топлива выросло на 36% по сравнению с прошлым годом, рассказали в агентстве.
Комментарии
Кто бы мог подумать?! И ничего не начнет менятся пока не начнем с первого шага - "передовиков" капиталистического соревнования оглашать!
Счётная палата считает сколько спёрли, Роскачество-сколько не доливают.Одни счетоводы
Был Роспотребнадзор, теперь ещё и Роскачество сделали. Может ещё одну структуру чиновников создать, может тогда доливать будут?
08:24, так чиновники просто штаны протирают за деньги налогоплательшиков. Назови имя жулика и спокойная, безбедная жизнь кончится.
Разместите какую-нибудь картинку на сайте и увидите, как работают наши спецслужбы, ну или скажите что-нибудь в адрес правительства... А тут всего то бензин не доливают простым гражданам, их и так правительство грабит. Что же из-за того чиновникам между собой отношение портить.
Правительство только делает вид, что оно озабочено той проблемой! Обратите внимание, за какой короткий срок приняли закон об оскорблении верующих, оскорблении власти, о повышении НДС, пенсионного возраста.., а тут прям порядок они в этой сфере не могут навести...
Правильнее будет - каждая первая.