МИД России заявил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России рассказал об окончании войны и текущей ситуации в Сирии, сообщает РИА "Новости".
"Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", – отметил министр.
Теперь, по словам Лаврова, на первый план выходят оказание гуманитарной помощи и "продвижение политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".
Военный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Россия стала оказывать военную помощь с августа 2015 года.
Комментарии
Это уже в который раз закончилась?!
"на первый план выходят оказание гуманитарной помощи"
Нужно Сирию восстанавливать! А для россиян - "Денег нет, вы там держитесь"
ну и хорошо, а когда еще кому нибудь снова опять начнем помогать
13.09.2019 09:04
- гость -
Не прекращали - ДНР, ЛНР...
В заголовке ошибка! После "МИД России" забыли написать "в очередной раз"...
прекратить нельзя приостановить