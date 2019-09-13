Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян

Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от подоходного налога, сообщает РИА "Новости".
Профицит бюджета, по его мнению, позволяет точечно смягчать налоговую политику.
"К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений – <…> снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем", – сказал Костин на Московском финансовом форуме.
Глава банка предложил установить для физических лиц минимальный доход, который не будет облагаться налогом.
О необходимости поддержки малоимущих граждан говорил и Дмитрий Медведев. Проблему бедности он назвал "самой кричащей" в стране.
Комментарии
Ну хоть один что-то разумное сказал!
Ещё было бы полезно на продукты питания НДС отменить.
Нельзя этого делать - как только нищие станут экономически свободными они за эту власть голосовать не будут!!!
13.09.2019 09:37
- гость -
Ага, НДФЛ с минималки как раз сделает вас свободным. Подсказать, сколько это будет в денежном выражении?... И ни в чем себе не отказывайте, да.
13.09.2019 09:48
- гость -
Подсказывать не нужно, здесь дело принципа - дай им послабление, еще требовать начнут...
13.09.2019 09:48
- гость -
Ну думаю даже 1000 р никому лишней не будет. Я бы например не отказался.
13.09.2019 09:54
- гость -
Да, безусловно. Но говорить о том, что лишняя тысяча сделает кого-то свободным - ИМХО, перебор)))