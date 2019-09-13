Пятница, 13 Сентябрь, 11:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,19
€ 71,83
Обь
92см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!Выборы-2019Отключения горячей воды
Новости

Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

, ИА "Амител"
Финансовые потери студии после проката составили 136,6 млн долларов
Кадр из фильма / Фото: Yandex

Кадр из фильма / Фото: Yandex

Фантастический боевик "Джон Картер" стал самым провальным фильмом в истории Голливуда, сообщает "Газета.ru"

Картина рассказывает о американском военном Джоне Картере, который сражается за свободу жителей Марса.

В мировом прокате фильм заработал 284 млн долларов, при том что на его создание было потрачено минимум 363,7 миллиона. 

Чтобы сократить убытки, студия Disney списала 200 млн долларов, но несмотря на это, финансовые потери составили 136,6 млн долларов. 

Ранее самым провальным фильмом в истории считался "Остров головорезов" (1995) Ренни Харлина – картина обошлась в 115 млн долларов, а заработала в мире 15,7 млн долларов.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.09.2019 09:40
- гость -

а мне нравится, всегда смотрю если по телику идет

13.09.2019 09:47
- гость -

Да ничего фильм, тоже смотрел неоднократно и даже книжку читал.

13.09.2019 10:05
- гость -

Вполне себе. Посмотреть вечером или ребёнку включить.
Ничем не хуже и не лучше тех же пиратов, которых сейчас просто штампуют.
Сюжет конечно простой и незатейливый, ну и книжки бороуза по сути просто бульварное чтиво, на раз.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
11:55
Жителей Алтайского края бесплатно проверят на онкологию 0
11:38
"Мебельный сговор" выявили на аукционах для нужд медучреждений Алтайского края 0
11:29
"Черноголовка" купила барнаульскую кондитерскую фабрику "Алтай" 3
11:26
Спикер АКЗС призвал муниципалитеты активнее участвовать в краевых программах 0
11:15
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу 14
11:01
Два человека погибли в ДТП на алтайской трассе 0
11:00
"Город. Слушай!". История восьмая. Демидовская площадь 0
10:42
Какая дорога главная? Два дорожных знака поставили барнаульских водителей в ступор 4
10:31
Жители региона помогают маленькой бийчанке восстановиться после укуса клеща 0
10:30
Законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан рассмотрят в Госдуме 3
10:12
Рабочий погиб в Бийске во время ремонта системы отопления 1
10:02
Уикенд для всех от официального дилера Toyota-Lexus состоится в Барнауле 0
09:58
Шнобелевские премии вручили ученым в США 2
09:33
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда 3
09:14
Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян 15
09:02
Стань спецагентом 2ГИС и получи iPhone XR: в Барнауле стартовал новый квест 2
08:45
МИД России заявил об окончании войны в Сирии 9
08:05
Роскачество: каждая пятая АЗС в России недоливает топливо 8
08:02
Одеться к зиме и не разориться: где в Барнауле найти доступную верхнюю одежду 1
07:58
Рабочие устроили массовую драку в столовой на заводе "Газпрома". Видео 6
07:50
Лучшие из лучших: девять алтайских студентов получили стипендии от Фонда Мельниченко 2
07:32
Драгоценная "Пятница 13-е": "Золотой телец" снял триллер 3
07:28
Портрет летчиков, посадивших самолет в поле, украсит стену многоэтажки в Сургуте 1
07:28
Подвиг Зои Космодемьянской: правда и ложь 11
07:15
Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть в пятницу 13-го: версия Amic.ru 10
06:58
Почему пятница 13-е вызывает ужас, что нельзя делать в этот день и как его пережить 1
06:45
Держитесь подальше от воды. Рекомендации астрологов и психолога в пятницу 13 0
06:43
Лекарство, которое спасло миллионы. 10 удивительных фактов о пенициллине 2
06:32
Фотографии из жизни, от которых становится не по себе 0
06:01
Алтайский край попадет в проект "Гастрономическая карта России" 1
00:13
СК просит суд вернуть дело подростка за удар по капоту машины, сбившей щенка 9
22:59
Перед родителями школьника с "прической Ибрагимовича" извинились 4
22:24
Состоялась премьера снятого на Алтае фильма "Я уеду жить в "Свитер" 1
21:56
Кузнецова просит не судить подростка за удар по капоту машины, сбившей щенка 4
21:02
Средний возраст россиян преодолел рубеж в 40 лет 5
20:45
"Эстетика без вирусов и глюков, которая не виснет": барнаульцы о новом iPhone 11 4
20:26
В Барнауле продлили перекрытие улицы Папанинцев 0
20:09
Путин сдержал обещание спустя 20 лет, выпив стопку в Дагестане 6
19:27
СК проверит руководство школы после давления на ребенка из-за прически 3
19:18
Информация о гибели ребенка в школе Барнаула оказалась выдуманной 0
19:09
Словно сахарная вата: фото удивительных кучевых облаков над Барнаулом 3
18:49
Первую межзвездную комету открыл российский астроном 0
18:05
Тарантино дал интервью Собчак. Политика и любовницы – табу 0
17:59
Возбуждено дело в отношении опекунши, истязавшей на Алтае приемных детей 0
17:33
Гуфа и Тимати заподозрили в незаконной агитации в клипе "Москва" 4
17:09
"Весом 15,400": алтайский рыбак поймал на картошку гигантского сазана 2
16:58
В ЦБ рассказали, как избежать навязывания ненужных услуг 4
16:49
Коллекцию часов на 23 млн рублей украли у футболиста сборной России 4
16:32
Мастерские художников в Барнауле заливает водой из-за ремонта крыши 3
16:03
"Террористы" попросили продукты и выдвинули неприемлемые политические требования 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.