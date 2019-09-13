Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Фантастический боевик "Джон Картер" стал самым провальным фильмом в истории Голливуда, сообщает "Газета.ru".

Картина рассказывает о американском военном Джоне Картере, который сражается за свободу жителей Марса.

В мировом прокате фильм заработал 284 млн долларов, при том что на его создание было потрачено минимум 363,7 долларов.

Чтобы сократить убытки, студия Disney списала 200 млн долларов, но несмотря на это, финансовые потери составили 136,6 млн долларов.

Ранее самым провальным фильмом в истории считался "Остров головорезов" (1995) Ренни Харлина – картина обошлась в 115 млн долларов, а заработала в мире 15,7 млн долларов.