Какая дорога главная? Два дорожных знака поставили барнаульских водителей в ступор

В интернет-сообществе "Барнаул 22" водители обсуждают казус с дорожными знаками на перекрестке на проспекте Космонавтов, 53.
"Главная дорога пошла направо. Опаньки, тут оказывается не главная дорога", – комментирует автор видео, прохаживаясь между двумя знаками.
Знак направления главной дороги установлен неправильно, предупреждают автолюбителей. Те задаются вопросом, кто будет виноват в случае аварии при такой расстановке дорожных знаков.
Комментарии
все норм ,пешик с камерой тупойц
Гость 11:02
Не норм, знак изменения направления главной дороги повернут влево (против часовой) на 90 градусов просто.
Кручу верчу запутать хочу.
зона действия знака - до ближайшего перекрестка. то есть, на нем поворачивает направо по направлению 2 знака..
поэтому уступать, если едешь прямо или налево...