Какая дорога главная? Два дорожных знака поставили барнаульских водителей в ступор

В интернет-сообществе "Барнаул 22" водители обсуждают казус с дорожными знаками на перекрестке на проспекте Космонавтов, 53.

"Главная дорога пошла направо. Опаньки, тут оказывается не главная дорога", – комментирует автор видео, прохаживаясь между двумя знаками.

Знак направления главной дороги установлен неправильно, предупреждают автолюбителей. Те задаются вопросом, кто будет виноват в случае аварии при такой расстановке дорожных знаков.