"Мебельный сговор" выявили на аукционах для нужд медучреждений Алтайского края

Две компании и индивидуальный предприниматель договорились между собой во время торгов на поставку мебели медучреждениям региона, сообщает Управление ФАС России по Алтайскому краю.

"Факт сговора установлен по итогам рассмотрения антимонопольного дела, а также подтвержден признанием группы лиц об участии в картеле", – рассказали в ведомстве.

Нарушения были выявлены по семи закупкам, в которых начальная (максимальная) цена контрактов составила 7,6 млн рублей. Сговор привел к тому, что учреждения здравоохранения не смогли сэкономить бюджетные средства.

Установлено, что предварительная договоренность позволила "товарищам" поддерживать максимальную цену на аукционах и получить контракты на поставку мебели с минимальным снижением стартовой стоимости – от 0,5 до 1%.

Ведомство установило, что обе компании и предприниматель пользовались единой инфраструктурой, а также фактически осуществляли деятельность по одному адресу. Они пояснили, что обе фирмы и ИП работают в рамках семейного бизнеса. Однако установлено, что ИП не входит в одну группу лиц с двумя компаниями, поэтому они не могут действовать в интересах друг друга.

Участники соглашения добровольно прекратили нарушение, предписание не выдавалось, уточнили в ведомство. Вопрос о наложении штрафа, с учетом признательных показаний, будет рассмотрен дополнительно.