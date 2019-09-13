Более 136 тонн алтайского мороженого отправлено жителям Китая и Монголии

Объем алтайского мороженого, отправленного на экспорт в Китай и Монголию, составил 136 тонн – 1,5 млн порций, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Как уточнили в ведомстве, за восемь месяцев 2019 года в Китай отправлено 134 тонны мороженого, в Монголию – две тонны. Для сравнения, по итогам 2018 года в эти две страны было продано 250 тонн холодной сладости.

Поставки алтайского мороженого на экспорт осуществляются более шести лет, добавили в Россельхознадзоре.