"Город. Слушай!". История восьмая. Демидовская площадь

Скачать эпизод 8 "Демидовская площадь"

Давно это было. Настолько давно, что никто из ныне живущих барнаульцев и не скажет точно – сказка то или быль. Жил в стародавние времена человек богатый и влиятельный Акинфий Демидов. Однажды императрица Елизавета отобрала у него все алтайские рудники. Не выдержал удара Демидов и умер. Но перед этим он проклял Барнаул и его жителей. Надевайте наушники и слушайте мистическую историю из прошлого города.

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