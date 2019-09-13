Законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан рассмотрят в Госдуме

В мае 2019 года законопроект был отозван для получения отзывов Верховного суда России. Они оказались отрицательными, сообщают "Известия".

Несмотря на это, повторно инициативу внесли на рассмотрение без изменений.

Старовойтов предлагает внести новую статью в уголовный кодекс. По ней должностные лица будут нести ответственность за оскорбления в сторону граждан.

"В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете оскорбления общества, государственных символов и институтов власти страны. У нас есть статья 319 УК РФ, но нет "зеркальной" меры по отношению к представителю власти. Я считаю, она отрезвила бы наших чиновников", – пояснил Александр Старовойтов.

Парламентарий подчеркнул, что если законопроект не пройдет одобрение, он будет добиваться смягчения наказания по статье 319.