"Черноголовка" купила барнаульскую кондитерскую фабрику "Алтай"

Производитель безалкогольных напитков "Аквалайф", которому принадлежит бренд "Напитки из Черноголовки", стал владельцем кондитерской фабрики "Алтай", сообщает "Коммерсантъ".
О том, что компания купила фабрику, стало известно из данных ЕГРЮЛ.
"Алтай" продолжит заниматься изготовлением кондитерских изделий. Также на фабрике планируется открыть линию по производству напитков.
Эксперты оценили возможную стоимость сделки в 400-600 миллионов рублей.
КФ "Алтай" существует с 1988 года. В 2009-2011 годах фабрика принадлежала бреду Nestle, а после этого была продана кипрскому Corminus Enterprises Ltd.
Комментарии
Вот и пришел карачун фабрике.
весь алтай скупают москвичи
Вода питьевая у них реально вкусная, лучшая в городе. Посмотрим что с кондитеркой сделают, а то с Нестле и прочими она в конец загнулась, качество продукции просто никакое, есть невозможно.