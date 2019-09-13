"Черноголовка" купила барнаульскую кондитерскую фабрику "Алтай"

Производитель безалкогольных напитков "Аквалайф", которому принадлежит бренд "Напитки из Черноголовки", стал владельцем кондитерской фабрики "Алтай", сообщает "Коммерсантъ".

О том, что компания купила фабрику, стало известно из данных ЕГРЮЛ.

"Алтай" продолжит заниматься изготовлением кондитерских изделий. Также на фабрике планируется открыть линию по производству напитков.

Эксперты оценили возможную стоимость сделки в 400-600 миллионов рублей.

КФ "Алтай" существует с 1988 года. В 2009-2011 годах фабрика принадлежала бреду Nestle, а после этого была продана кипрскому Corminus Enterprises Ltd.