Треть российских мужчин оправдывают поступок сестер Хачатурян

"Левада-центр" опубликовал результаты опроса о домашнем насилии и деле сестер Хачатурян, сообщает РБК.
41% опрошенных оправдали поступок сестер. Среди женщин это число выше (47%), чем среди мужчин (33%).
Социолог "Левада-центра" предположила, что женщины чаще поддерживают девушек, потому что сами нередко сталкиваются с насилием.
24% респондентов знают о применении физического насилия в семьях среди своего окружения, в том числе и в своей собственной. Еще 7% – каждый 14-й россиянин – были свидетелями рукоприкладства в родительской семье, а каждый 20-й (5%) практикует или является объектом насилия в своей семье.
Комментарии
ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ.
Очень мутная история. Тот факт, что они сами себе нанесли ножевые ранения, для того чтобы сфальсифицировать нападения отца, говорит о том, что перед нами лжецы. Сколько правды в их словах, и не пытаются ли они всех обмануть?