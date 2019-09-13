Барнаульский школьник, ударившийся головой, мог упасть в обморок из-за наркотиков

Ранее в социальных сетях сообщалось, что ребенок умер в школе, позднее эту информацию опровергли.

"Как нам стало известно, пострадавший подросток находился в школе в состоянии наркотического опьянения. Эту информацию нам сообщил осведомленный источник, а затем ее подтвердили в СК по краю", – написали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Сообщается, что следователи проводят проверку по данному факту.

Также в сообществе рассказали, что им предоставили видеозаписи с места происшествия: "В нашем распоряжении есть видеозаписи с места происшествия, но по этическим соображениям они публиковаться не будут".