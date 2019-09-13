На Алтае пройдут открытые гонки на лыжероллерах "Царь горы"

14 сентября 2019 года в 12 часов от нулевого километра у бывшей Ульяновки (г. Белокуриха, ул. Центральная) по серпантину на "Белокуриху-2" стартуют открытые гонки на лыжероллерах "Царь горы".

Идейный вдохновитель и организатор гонок – чемпион мира по биатлону Анатолий Викторович Жданович – поделился впечатлениями: "В прошлом году мы провели пробные гонки, в которых участвовало порядка десяти моих единомышленников. Соревнования этого года можно считать первыми официальными гонками на лыжероллерах на этой трассе".

Участникам предстоит преодолеть 9 км подъема, самые быстрые будут вознаграждены за упорство ценными призами.

На старт выйдут порядка 100 спортсменов из различных регионов Сибири.

Генеральный спонсор – АО "Курорт Белокуриха", партнеры соревнований: "Сиблюкс", Барнаульский пивоваренный завод.