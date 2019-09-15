Стараюсь быть эгоисткой. Пациентка с лимфомой рассказала о своей борьбе с онкологией

Современный ритм жизни при всех его возможностях часто разменивает базовые ценности на более проходные. Остановиться, осознать, что же на самом деле важно, получается, только если случается беда. Такой бедой для жительницы Алтайского края Анастасии Бухтояровой стал рак. Два года назад она жила обычной жизнь – менеджер коммерческого отдела крупного алтайского производственного предприятия, счастливая мама, любимая жена – все как у всех. Как же все изменилось, когда она услышала диагноз – лимфома. Страх, слезы, боль, стеснение говорить о своей болезни, вопросы без ответов – это было сложно. Но Анастасия не сдалась, не дала себя затянуть в пучину страданий и беспросветной жалости к себе. К Всемирному дню борьбы с лимфомами она рассказала Amic.ru, через что ей пришлось пройти.

Нашли не сразу

В ноябре 2017 года Анастасия обнаружила за ухом маленькую шишечку. Обратилась в заводской медпункт, где врачи предложили понаблюдать образование, связав его с реакцией на недавнее лечение коренного зуба.

"Что может быть лучше для патологического трудоголика, чем "просто наблюдать"?! Конечно, я тут же и забыла про эту шишечку. Тем более что она "сидела" в таком состоянии несколько месяцев и никак меня не беспокоила. А потом вдруг начала расти. Вот тогда-то я и заволновалась", – вспоминает Анастасия.

С момента, когда женщина впервые обнаружила опухоль, до обращения в больницу прошло полгода. Примерно столько же ушло на поиск истинной причины заболевания. Анастасия ходила от врача к врачу, от клиники к клинике – и нигде ничего не могли обнаружить. Трижды брали пункцию из шишки, которая тоже ничего не показала.

"Параллельно мне успели пролечить мой хронический гастрит, который как раз обострился в этот период. Собственно, кроме желудочных проблем, никаких других классических симптомов, характерных для лимфомы, у меня не было. Я не температурила, не худела, не было ни слабости, ни кожного зуда – ничего. Наверное, поэтому врачи так долго и не подозревали это заболевание", – рассказывает пациентка.

А между тем, расти начали лимфоузлы уже по всей левой стороне. В конце концов, врачи решили провести открытую биопсию, или попросту говоря, прооперировать опухоль и сделать гистологический анализ всей удаленной ткани.

Так спустя год после обнаружения злополучной "шишечки" Анастасия узнала, что у нее неходжкинская лимфома. "Ни шока, ни паники у меня не было. К тому моменту я уже столько всего прошла, что давно была готова к такому исходу", – вспоминает она.

Скрывала до последнего

От своих родных и на работе Анастасия долго скрывала сначала свои подозрения, а потом и подтвердившийся диагноз.

"Есть люди, которые черпают силы для борьбы с болезнью в общении. Они словно питаются жизненной энергией от других. Многие в пациентских чатах по онкологии обсуждают свои истории, ход лечения, даже находят там новых друзей. Это их право. Но я так не могу. Сейчас я особо уже не скрываю своего заболевания, но и обсуждать его постоянно тоже не хочу. Многие знакомые, когда узнавали про меня, звонили, начинали сочувствовать, задавать кучу вопросов, предлагать помощь. Я искренне благодарна за эту заботу, правда. Но поймите, мне от этого только хуже! Ведь каждый раз я проживаю все заново. Я не хочу обсуждать мою болезнь, потому что ее нет. Она ушла, об этом говорят и врачи. Я продолжаю лечиться, но это необходимо, чтобы восстановить ослабленный организм. Нет, я не спряталась "в раковину". Просто… если мне что-то и нужно в этот период – так это чей-то трезвый взгляд на вещи и неиссякаемый оптимизм", – рассказывает Анастасия.

И с тем, и другим ей очень помогли начальник на работе и вторая мама – свекровь, кстати, в прошлом – онкологическая медсестра. Вячеслав Владимирович посодействовал при оформлении всех материальных выплат на заводе, да и морально очень сильно поддержал. Ее возвращения ждали в отделе на протяжении всего лечения. Но в какой-то момент работу пришлось оставить: занятость на полдня перестала устраивать обе стороны. Настю с сожалением отпустили.

Свекровь помогала проходить все эмоциональные испытания и очень выручила с процедурами: делала уколы на дому, чтобы не приходилось так часто ездить в больницу. А еще забирала к себе маленькую Соню, когда женщина отходила от очередного курса химии.

Состояние, которое ни с чем не сравнить

Химиотерапия стала настоящим испытанием. Ежемесячные курсы с перерывом в 21 день. "Я сама ездила на процедуры и сама добиралась домой. "Накрывало" меня на второй-третий день после капельниц. Это состояние не сравнить ни с чем", – рассказывает собеседница.

Говорит, день-два просто лежала пластом, не могла ходить. Болело все тело, ломало, выкручивало, раскалывалась голова. Во время первых курсов была рвота, развился стоматит, позже это прошло.

"Вкусовые привычки стали похлеще, чем во время беременности. Мне все время хотелось чего-то, и каждый раз разного. Пока не съешь, места себе не находишь. За шесть месяцев лечения я поправилась на четыре килограмма. И это при том, что мой нормальный вес 48-49 килограммов. В зеркале я себе казалась толстухой. Волосы выпали. Было очень жаль, но ничего, снова выросли", – добавляет она.

В такой ситуации очень легко впасть в самый тяжкий грех – уныние. Но Анастасия вовремя осознала, что в любом, самом темном тоннеле нужно увидеть свет, осознать, что жизнь продолжается и в ней остались замечательные моменты: "Через пару химий я уже приспособилась, знала, чего ожидать от процедур и терпеливо готовилась к этому. Три-четыре дня, по сути, это не так уж много. Можно и потерпеть – ради себя самой, ради семьи, ради маленькой дочери, ей ведь нужна живая и здоровая мама. А волосы? Было жаль. Но ведь это не навсегда. Сейчас вот они снова выросли".

Нужно стать эгоисткой

Болезнь всегда меняет человека. Лимфома открыла в ней не только новые силы для борьбы за жизнь, но и новые смыслы.

"Я многое переоценила. На мелкие бытовые вещи, из-за которых раньше могла злиться и переживать, сейчас просто не обращаю внимания. До болезни я была как наседка – вечно больше всех надо. Рабочий день до пяти, а я могла "заработаться" до восьми-девяти вечера. Пока дочь ходила в садик, я с другими родителями – активистами родительского комитета решала оргвопросы. Даже уже во время болезни участвовала в организации выпускного дочери, много души и нервов в него вложила. Но сейчас я поняла: чтобы быть здоровой, нужно стать эгоисткой. По максимуму убрать весь негатив из своей жизни. Наседкой я, конечно, быть не перестала, но стараюсь сдерживать себя: "Остановись! Без тебя разберутся!"

Почему я?

Первое, о чем думают люди, услышав диагноз "рак": "За что? Почему я?" Анастасия все это прошла и не советует искать ответы на эти вопросы в интернете, в соцсетях, в больничных очередях.

"Научитесь понимать самих себя и не бойтесь услышать эти ответы. Что случилось, то случилось – назад не повернешь. Нужно двигаться дальше, искать свой путь и постараться сделать так, чтобы история не повторилась. Возможности современной медицины очень большие. Не бойтесь довериться докторам. Лично я об этом ни разу не пожалела. Я бесконечно благодарна медикам медсанчасти нашего завода, десятой городской поликлиники, моим лечащим врачам из краевого онкодиспансера Сергею Петровичу Безбородову и Марии Васильевне Галановой – за их неравнодушие, терпение, участие и такт", – говорит она.

Сейчас изматывающая химия уже позади. Анастасия чувствует себя хорошо, но организму нужно время, чтобы восстановить силы. В течение года женщине предстоит пройти еще шесть курсов гормонотерапии, а затем получить заключение врачей о дальнейшей тактике наблюдения. Но это уже совсем другая история.

У Насти в жизни начался новый этап. Маленькая Соня пошла в первый класс. Ей сейчас как никогда нужна мамина поддержка и забота. А еще Анастасия записалась на спортивно-бальные танцы: "Давно хотела попробовать. Мне всегда нравилось смотреть, как люди двигаются. Есть в этом что-то завораживающее. На деле это оказалось сложнее, чем я думала. Но я такой человек – если взялась за что-то, буду упорно идти к цели и своего добьюсь".

За помощь в подготовке материала благодарим пресс-секретаря краевого онкодиспансера Юлию Корчагину.