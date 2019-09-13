Школьники разгромили церковь в Краснодарском крае

Вандалы разгромили церковь святого Иоанна Богословского в станице Алексеевской, сообщает портал "Кубанские новости".
Дети взломали дверь, пробрались в церковь и устроили погром.
Разрушен иконостас, повреждено более 10 икон, сломана церковная утварь.
Полицейские, прибывшие на место преступления, сняли отпечатки пальцев и опознали преступников. Ими оказались двое детей 10 и 12 лет.
Школьников доставили в отдел полиции.
Комментарии
На всё воля божья. Видать он не зря направил двух отроков в эту церковь.
Не судите, да не судимы будете! Так что свечку там же поставят да и отпустят им грехи.
А у них какие прически были?
Вот вам и воспитание в обществе. Будущие отморозки.
Бог-то бог,да сам не будь тупым животным.
PS Или либерастом.
Господи, прости им пригрешения их ибо не ведают они по своему скудоумию, что творят.
13.09.2019 15:43
месный
На всё воля божья. Видать он не зря направил двух отроков в эту церковь.
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А сейчас направит их на учёт, а родителей на выплату нанесенного ущерба.