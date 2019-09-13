Школьники разгромили церковь в Краснодарском крае

Вандалы разгромили церковь святого Иоанна Богословского в станице Алексеевской, сообщает портал "Кубанские новости".

Дети взломали дверь, пробрались в церковь и устроили погром.

Разрушен иконостас, повреждено более 10 икон, сломана церковная утварь.

Полицейские, прибывшие на место преступления, сняли отпечатки пальцев и опознали преступников. Ими оказались двое детей 10 и 12 лет.

Школьников доставили в отдел полиции.