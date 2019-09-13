Экс-полузащитник сборной России, барнаулец Алексей Смертин поддержал четвероклассника Прохора Ильиных из Сосновоборска Красноярского края, который носит длинные волосы и делает прическу как у Златана Ибрагимовича. Администрация школы считает это "вредным влиянием Запада и геев".

"Недавно я услышал историю четвероклассника из Красноярского края Прохора Ильиных, который любит футбол, играет в него и хочет быть похожим на Ибрагимовича. Он носит длинные волосы – казалось бы, в чем вопрос? Но учителя считают, что он не должен так ходить и тем самым давят на парня. Прохор, я тоже из Сибири! И всю жизнь носил длинные волосы. Именно таким меня и запомнили болельщики по всему миру. Мы должны поддержать Прохора. Дорогой Прохор, Юношеская футбольная лига приглашает тебя в Москву 9 октября. Приходи на матч ЦСКА – Спартак. А 10 октября наша сборная сыграет с Шотландией. Приходи, давай будем болеть за наших! Всем мир, футбол и длинные волосы!" – сказал Смертин изданию Sports.ru.

Школьник из Сосновоборска увлекается футболом и хочет быть похожим на своего кумира – футболиста Златана Ибрагимовича. Подражая ему, он выбрил виски, оставив на голове короткий пучок волос. Прическа популярна среди молодых людей.

Администрация школы считает, что окрашивание волос в яркие цвета пошло с Запада, от представителей сексуальных меньшинств. Также педагоги ссылаются на "Гитлерюгенд" – юношескую военизированную нацистскую организацию, существовавшую в Германии с 1926 по 1945 год. Завуч Ольга Смирнова показала ребенку распечатку статьи с критикой подобных причесок. В этом материале автор ссылался в том числе числе и на стрижки, которые носили члены "Гитлерюгенда".

Педагоги школы в дополнении к уставу намерены задокументировать, что волосы учеников не должны быть обесцвечены, а длина челки в распущенном виде не должна быть ниже уровня бровей. Руководители школы вызвали родителей на беседу и предложили перевести мальчика на домашнее обучение. Те в свою очередь заняли принципиальную позицию и потребовали письменного разъяснения, в чем именно неправ их сын. С этим ответом родители намерены обратиться в прокуратуру.

Мальчика из Сибири уже поддержал Валерий Карпин – тренер "Ростова". Прокомментировал ситуацию даже легенда футбольной "Ромы" и всего итальянского футбола Франческо Тотти.

"Мне кажется, это сюр. Мне кажется, это несправедливо, что если у человека есть кумир, это должно преследоваться. Учителям стоит подумать", – сказал он на портале "Спорт день за днем".

СУ СКР по Красноярскому краю по сообщениям в СМИ уже начало доследственную проверку. Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации.