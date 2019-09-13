Дед Мороз и воспитательница: главные детские страхи россиян

В компании Mail.ru к пятнице 13-го узнали у россиян, чего они боялись в детстве больше всего.

Согласно опросу, мужчины и женщины в России боялись в детстве одних и тех вещей. Почти половина страшилась темноты (40%). Высоты боялись 17% опрошенных, 15% не переносили насекомых.

В главные детские страхи также попали монстры (14%), собаки (13%) и пиковая дама (7%), вода, инопланетяне, клоуны и куклы. Среди необычных ответов – Дед Мороз и воспитательница.

Кроме того, у людей спросили, не сталкивались ли они с какими-нибудь проблемами со здоровьем в пятницу 13-го. Оказалось, что россияне не суеверны. Лишь у 4% опрошенных наблюдались симптомы ОРВИ, мигрени, боли в животе или обострение хронических заболеваний.

Опросы проводились с 5 по 11 сентября среди 3 104 российских пользователей проекта "Здоровье Mail.ru" и c 9 по 11 сентября среди 22 232 российских пользователей проекта "Дети Mail.ru".