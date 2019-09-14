"Газпром" и Минспорт России могут построить большой манеж в Барнауле по просьбе легкоатлета Сергея Шубенкова и главы региона Виктора Томенко. Как пояснил глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев, беговые дорожки для занятий легкой атлетикой будут сохранены в манеже АлтГТУ после его реконструкции. Руководство вуза пошло на уступки на фоне скандала, который был поднят легкоатлетом Сергеем Шубенковым и его тренером Сергеем Клевцовым.

Мы нашли с АлтГТУ компромисс. Если излагать простым языком, ремонт спортивного ядра манежа отложен на неопределенное время. Ориентировочно на год или даже более длительный срок – до понимания, в какие сроки сможем построить новый и уже более современный легкоатлетический манеж. В настоящее время Министерство спорта Алтайского края совместно с краевой и всероссийской федерациями легкой атлетики готовят при участии губернатора Виктора Томенко обращения в Министерство спорта РФ и "Газпром" с просьбой помочь", – сказал Перфильев "Алтайскому спорту".

По его информации, уже в октябре на форуме "Россия – спортивная держава" состоится встреча на этот счет между Виктором Томенко и руководством Минспорта РФ и "Газпрома".

Сам легкоатлет Сергей Шубенков в интервью РИА "Новости" также прокомментировал данное развитие событий.

"Мы же с главой ВФЛА Шляхтиным, Исинбаевой, Чичеровой перед Новым годом ходили к министру энергетики Александру Новаку (председателю попечительского совета ВФЛА, – прим. ред.). Есть идея построить нормальный манеж, чтобы от краевых властей были гарантии плюс земля. А финансирование – по линии программы российской энергетической компании. Конечно, хотелось бы, чтобы не зависели мы от политеха", – сказал Шубенков.

Ранее руководство университета приняло решение перепрофилировать манеж под игровые виды спорта и заменить легкоатлетическое покрытие на паркет. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что это может поставить крест на развитии легкой атлетики в Алтайском крае. Манеж АлтГТУ, оборудованный тремя беговыми дорожками со специальным покрытием, оказался единственной площадкой в регионе, которая более-менее подходила для тренировок ведущих легкоатлетов Алтайского края, выступавших на федеральных и международных соревнованиях.

Ремонт в спортивном манеже АлтГТУ сделают, но при этом он не затронет беговые дорожки. Планируется покрасить внутренние стены, привести в порядок душевые, туалеты и класс ЛФК, положить новый линолеум в проходах, поменять освещение. Также на выделенные средства вуз отремонтирует фасад манежа и игровой зал в одном из своих корпусов. Работу завершат к 31 января 2020 года.