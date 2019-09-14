"Газпром" и Минспорт России могут построить большой манеж в Барнауле по просьбе легкоатлета Сергея Шубенкова и главы региона Виктора Томенко. Как пояснил глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев, беговые дорожки для занятий легкой атлетикой будут сохранены в манеже АлтГТУ после его реконструкции. Руководство вуза пошло на уступки на фоне скандала, который был поднят легкоатлетом Сергеем Шубенковым и его тренером Сергеем Клевцовым.
Мы нашли с АлтГТУ компромисс. Если излагать простым языком, ремонт спортивного ядра манежа отложен на неопределенное время. Ориентировочно на год или даже более длительный срок – до понимания, в какие сроки сможем построить новый и уже более современный легкоатлетический манеж. В настоящее время Министерство спорта Алтайского края совместно с краевой и всероссийской федерациями легкой атлетики готовят при участии губернатора Виктора Томенко обращения в Министерство спорта РФ и "Газпром" с просьбой помочь", – сказал Перфильев "Алтайскому спорту".
По его информации, уже в октябре на форуме "Россия – спортивная держава" состоится встреча на этот счет между Виктором Томенко и руководством Минспорта РФ и "Газпрома".
Сам легкоатлет Сергей Шубенков в интервью РИА "Новости" также прокомментировал данное развитие событий.
"Мы же с главой ВФЛА Шляхтиным, Исинбаевой, Чичеровой перед Новым годом ходили к министру энергетики Александру Новаку (председателю попечительского совета ВФЛА, – прим. ред.). Есть идея построить нормальный манеж, чтобы от краевых властей были гарантии плюс земля. А финансирование – по линии программы российской энергетической компании. Конечно, хотелось бы, чтобы не зависели мы от политеха", – сказал Шубенков.
Ранее руководство университета приняло решение перепрофилировать манеж под игровые виды спорта и заменить легкоатлетическое покрытие на паркет. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что это может поставить крест на развитии легкой атлетики в Алтайском крае. Манеж АлтГТУ, оборудованный тремя беговыми дорожками со специальным покрытием, оказался единственной площадкой в регионе, которая более-менее подходила для тренировок ведущих легкоатлетов Алтайского края, выступавших на федеральных и международных соревнованиях.
Ремонт в спортивном манеже АлтГТУ сделают, но при этом он не затронет беговые дорожки. Планируется покрасить внутренние стены, привести в порядок душевые, туалеты и класс ЛФК, положить новый линолеум в проходах, поменять освещение. Также на выделенные средства вуз отремонтирует фасад манежа и игровой зал в одном из своих корпусов. Работу завершат к 31 января 2020 года.
Комментарии
Газпром с Томенко газификацию бы увеличил в крае с 7 до 10% хотя бы, для начала.
"ремонт спортивного ядра манежа отложен на неопределенное время. Ориентировочно на год или даже более длительный срок – до понимания, в какие сроки сможем построить новый"
Год или более только для понимания? А что не 10 лет или 20?
Газпром построит.
А студенты где весь год будут заниматься? Сейчас они на газоне упражняются на улице, почему бы Шубенкову на свежем воздухе не бегать?