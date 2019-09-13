"ВКонтакте" запустила сервис для знакомств

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила приложение для знакомств Lovina, сообщает ТАСС.

Общение в приложении будет проходить с помощью видеозвонков и историй.

"По фото и переписке не всегда можно понять, насколько человек вам подходит. Только во время живого общения становится ясно, пробежала ли между вами искра", – отметил руководитель Lovina Владимир Махов.

Начать общение пользователи смогут с помощью карусели видеозвонков или анкет. В приложении нет рекламы, но предусмотрены платные дополнительные возможности.