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Ученые умы региона посвятили истории Алтая три внушительных тома

, ИА "Амител"
На алтаистическом форуме в АлтГУ презентовали уникальное издание "История Алтая"

12 сентября 2019 года в опорном Алтайском государственном университете состоялась презентация научно-популярного трехтомного издания "История Алтая", основную часть редакционного коллектива которого составили ученые АлтГУ.

Мероприятие, организованное в рамках I Международного алтаистического форума "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность", посетили заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь, министр культуры региона Елена Безрукова, заместитель начальника департамента программ сотрудничества Управления Администрации Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Юлия Якушева, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева и другие официальные лица.

Открывая презентацию, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова отметила, что "История Алтая" — это большой научный труд, над которым ученые вузов Алтайского края работали на протяжении нескольких лет.

"Это издание было включено в состав губернаторских издательских проектов, куда входят наиболее крупные, серьезные, наукоемкие труды, — уточнила Елена Евгеньевна. – Важно отметить, что большая часть тиража "Истории Алтая", а в совокупности это 3900 экземпляров, отправится в библиотеки и школьные библиотеки края. У нас есть богатый опыт работы с филологами Алтайского госуниверситета, с которыми мы вместе выпустили на протяжении ряда лет несколько изданий. А теперь у нас появился и опыт сотрудничества с историческим факультетом нашего опорного вуза. Поэтому, думаю, я не преувеличу, если скажу, что выход этого трехтомника сам по себе является историческим событием, потому что подобных "Истории Алтая" книг у нас давно не выходило. Я поздравляю всех с этим событием и желаю трехтомнику долгой и успешной жизни!".

Декан исторического факультета АлтГУ, доктор исторических наук, профессор Евгения Демчик, презентуя издание, попросила представителей Правительства Алтайского края от имени авторского коллектива "Истории Алтая" передать губернатору Виктору Томенко благодарность за поддержку важного для края издательского проекта, которым может похвастаться не каждый регион Российской Федерации.

"В состав авторского коллектива издания вошли 44 человека. Это кандидаты и доктора наук, представители вузов, музеев, архива региона. Большинство из них сегодня участвуют в Первом алтаистическом форуме. Коллеги, я поздравляю всех вас с выходом трехтомника и большое спасибо вам за ту огромную работу, которую вы проделали, составляя "Историю Алтая"!", — отметила Евгения Валентиновна.

 

"Над книгой работали огромный период времени и огромный коллектив исполнителей, даже завершающий этап занял несколько лет. Результаты, которые представлены в трех томах, формировались десятилетиями. Так долго над книгой работали из-за большого количества фактического материала, часть которого была собрана нашими алтайскими исследователями", — рассказал преподаватель АлтГУ, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Николай Серегин.

В этот же день в читальном зале библиотеки им. Ельцина АлтГУ была организована встреча с коллективом составителей "История Алтая", в рамках которой всем участникам проекта были подарены авторские экземпляры. Кроме того, три тома "История Алтая" были вручены и победителям краевой викторины "Знай историю Алтая", проходившей в АлтГУ.

В ходе встречи директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова Татьяна Егорова рассказала о том, что первоначальный тираж издания составил 1 950 экземпляров, из которых 967 – поступили в муниципальные библиотеки Алтайского края, более 500 переданы в Министерство образования и науки региона, а 100 экземпляров находятся в продаже. Помимо этого, часть тиража отправлена в краевые учреждения культуры и представительство Алтайского края в Москве. Татьяна Ивановна также отметила, что будет напечатан дополнительный тираж 1 950 экземпляров.

В настоящее время трехтомник "История Алтая" можно приобрести в свободной продаже в библиотеке им. В.Я. Шишкова и ряде других учреждений культуры. Его стоимость, как сообщили в библиотеке, составляет 2 000 рублей.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.09.2019 19:42
Союзбек

Круто. Это очень круто. Историкам АлтГУ большой привет!

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