Прокуратура помогла барнаульским пенсионерам получить деньги за отнятое жилье

Семейная пара проживала в доме по адресу улица Южные мастерские 8, который был признан аварийным, сообщает прокуратура Алтайского края.

Комитет ЖКХ отказал пенсионерам в выплате компенсации за изъятое жилье. Помещение оценивалось более чем на 1 млн рублей. Кроме того, семейной паре не предоставили другой жилплощади с зачетом стоимости в выкупную цену.

Решением суда с ответчика взыскана сумма более 1 млн. 100 тысяч рублей, пенсионерам указанное возмещение выплачено в полном объеме, сообщили в прокуратуре.