Американскую пловчиху лишили золотой медали за слишком откровенный купальник

17-летняя пловчиха Брекинн Уиллис выиграла в заплыве на 100 метров, но награду не получила, сообщает РИА "Новости".

Арбитры решили, что с помощью слишком открытого купальника девушка пытается привлечь внимание к своим ягодицам и дисквалифицировали ее. Уиллис пояснила, что подвернула плавательный костюм в области ягодиц, потому что иначе плавать в нем ей было неудобно.

Соревнования проходили в штате Аляска, где действуют правила, регулирующие размер купальника.

Организаторов мероприятия незамедлительно обвинили в расизме и сексизме: Уиллис была единственной участницей смешанной расы.