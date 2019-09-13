Американскую пловчиху лишили золотой медали за слишком откровенный купальник

17-летняя пловчиха Брекинн Уиллис выиграла в заплыве на 100 метров, но награду не получила, сообщает РИА "Новости".
Арбитры решили, что с помощью слишком открытого купальника девушка пытается привлечь внимание к своим ягодицам и дисквалифицировали ее. Уиллис пояснила, что подвернула плавательный костюм в области ягодиц, потому что иначе плавать в нем ей было неудобно.
Соревнования проходили в штате Аляска, где действуют правила, регулирующие размер купальника.
Организаторов мероприятия незамедлительно обвинили в расизме и сексизме: Уиллис была единственной участницей смешанной расы.
Комментарии
Если девушка плыла стилем "брасс",то соверщенно солидарен с арбитрами.