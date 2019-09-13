Латвийский банк потребовал у Киркорова вернуть долг в размере 650 тысяч евро

Иск латвийского банка ABLV BANK, AS к Филиппу Киркорову зарегистрирован в Таганском суде Москвы, сообщает РИА "Новости".

"В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро (более 46 миллионов рублей, – прим. ред.) основного долга, а также неустойку, проценты и штраф", – рассказала представитель суда.

Предварительное слушание по делу назначено на 1 октября.

Этот же суд рассматривает иск предпринимателя, делавшего ремонт в доме исполнителя. Он требует компенсировать более 7,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" требует взыскать с Филиппа Киркорова около 82 тысяч рублей за питание его артистов.

В СМИ появлялась информация о блокировке счетов Киркорова, но ФНС опровергла эти слухи.