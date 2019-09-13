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Латвийский банк потребовал у Киркорова вернуть долг в размере 650 тысяч евро

, ИА "Амител"
К основному долгу добавили неустойку, проценты и штраф

Иск латвийского банка ABLV BANK, AS к Филиппу Киркорову зарегистрирован в Таганском суде Москвы, сообщает РИА "Новости"

"В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро (более 46 миллионов рублей, – прим. ред.) основного долга, а также неустойку, проценты и штраф", – рассказала представитель суда. 

Предварительное слушание по делу назначено на 1 октября. 

Этот же суд рассматривает иск предпринимателя, делавшего ремонт в доме исполнителя. Он требует компенсировать более 7,5 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" требует взыскать с Филиппа Киркорова около 82 тысяч рублей за питание его артистов. 

В СМИ появлялась информация о блокировке счетов Киркорова, но ФНС опровергла эти слухи. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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