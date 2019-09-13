Ксения Собчак станет новой ведущей проекта "Пусть говорят" на Первом канале

Первый канал на своей странице в Facebook опубликовал проморолик с участием Ксении Собчак, сообщает РБК.

"Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь", – говорит Собчак в ролике.

Ранее в нескольких источниках появлялась информация о том, что Собчак станет новой ведущей проекта "Пусть говорят". Эту же информацию подтвердил радиостанции "Говорит Москва" источник из окружения журналистки: "Да, предложение было. Похоже, она согласилась".

В разговоре с представителем Первого канала точного ответа получить не удалось. Он посоветовал внимательно следить за эфиром.