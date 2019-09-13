Американца, пропавшего 22 года назад, нашли на Google-картах

Тело Уильяма Молдта обнаружили при помощи Google-карт в США, сообщают "РИА Новости".

Мужчина перестал выходить на связь в 1997 году. Он уехал в клуб и не вернулся. Поиски не дали положительных результатов и Уильяма объявили пропавшим без вести.

В 2019 году наблюдательный американец заметил на на спутниковых снимках автомобиль, затонувший в пруду рядом с его домом. Полицейские достали автомобиль из воды и обнаружили в нем останки Молдта.

"Удивительно, что автомобиль можно было увидеть на спутниковом снимке с 2007 года. Однако до 2019 года его просто никто не замечал", — говорится в сообщении благотворительной организации The Charley Project.

Как и почему автомобиль оказался в воде пока неизвестно.