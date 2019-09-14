Герман Греф призвал россиян готовиться к новым кризисам и "сырьевому шоку"

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия не готова к новым кризисам, так как все время готовится к "вчерашним". Между тем страна может столкнуться с "сырьевым шоком", связанным с падением цен на энергоресурсы. Это заявление Греф сделал на сессии Московского финансового форума.
"Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Под названием "снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире", – цитирует "Интерфакс" слова Грефа.
По словам главы Сбербанка, это приведет к "очень низким ценам на нефть", гораздо ниже 40 долларов за баррель.
Глава Сбербанка считает, что Россия не готова к новым рискам, и призвал "эффективно работать", чтобы подготовиться к ним, пишет РИА "Новости". Одной из проблем, которую необходимо решить в первую очередь, Греф назвал диверсификацию экономики.
В начале сентября Герман Греф побывал на Алтае и обвинил власти Республики Алтай в хищении средств, выделенных государством на строительство курорта в районе села Манжерок. Также он пообещал, что Сбербанк сделает все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Комментарии
У громозеки шифер заворачивает))))
Так диверсифицыруйте! Что об этом болтать то 20 лет то? Толчете воду в ступе.
Надо укреплять экономику страны, путём создания конкурентноспособных производств, и т.д., а не надеяться на рост цен на нефть. Ужас, куда мы прикатились.... за такие заявления надо на кол сажать.
Греф прав, в современном мире у страны-бензоколонки перспектив нет.
Шоусол, конкурентноспособных производств не может существовать:
- в стране с высокими ценами на энергоносители.
- в стране где ресурсы принадлежат монополиям контролируемые олигархами.
- в стране с высокими налогами.
- в стране где развита коррупция и бандитизм (любой бизнес могут отжать ихтамнеты)
Бензин верните по 5 рублей и заработает всё. с этим президентом ни какой диверсификации не будет, он кроме как на нефти и газе ни где не видит экономики, вместе со своей шайкой
По логике действий нашего государства "сырьевой шок" (падение цен на энергоносители) для населения страны это выйдет повышением цен на энергоносители. Ведь дееньги надо где то вернуть!
Что может предложить гомосек? Наберите в поисковике - Открытые голубые кремля.
11:02, если вам нечего сказать по теме, или как-то аргументированно возразить, то зачем же гадости писать?
Между тем страна может столкнуться с "сырьевым шоком", связанным с падением цен на энергоресурсы
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фух, а я напугался, что нефть закончилась