Герман Греф призвал россиян готовиться к новым кризисам и "сырьевому шоку"

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия не готова к новым кризисам, так как все время готовится к "вчерашним". Между тем страна может столкнуться с "сырьевым шоком", связанным с падением цен на энергоресурсы. Это заявление Греф сделал на сессии Московского финансового форума.

"Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. Под названием "снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире", – цитирует "Интерфакс" слова Грефа.

По словам главы Сбербанка, это приведет к "очень низким ценам на нефть", гораздо ниже 40 долларов за баррель.

Глава Сбербанка считает, что Россия не готова к новым рискам, и призвал "эффективно работать", чтобы подготовиться к ним, пишет РИА "Новости". Одной из проблем, которую необходимо решить в первую очередь, Греф назвал диверсификацию экономики.

В начале сентября Герман Греф побывал на Алтае и обвинил власти Республики Алтай в хищении средств, выделенных государством на строительство курорта в районе села Манжерок. Также он пообещал, что Сбербанк сделает все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности.