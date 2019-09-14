Алтайский край стал вторым в рейтинге самых экологически чистых регионов России

Алтайский край занял второе место в Национальном экологическом рейтинге. Список опубликовала общественная организация "Зеленый патруль" по итогам лета 2019 года. Республика Алтай стала 4-й в рейтинге, а вот другие сибирские регионы показали не лучшие результаты.

Четыре раза в год специалисты замеряют природно-охранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы регионов России. Алтайский край и Республика Алтай уже не первый раз входят в первую пятерку рейтинга.

Республика Хакасия заняла 31-е место, Томская область – 33-е, Кемеровская – 40-е, Новосибирская – 47-е, а Республика Тыва – 62-е. Три сибирских региона оказались в десятке худших. Омская область стала 77-й, Красноярский край – 78-м, а Иркутская область впервые оказалась на последнем, 85-м месте.

Как рассказал директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов, экологическая обстановка в регионах Сибири сильно ухудшилась из-за лесных пожаров.

"Удивили комментарии губернатора Красноярского края Александра Усса о том, что "некоторые пожары тушить экономически нецелесообразно, даже вредно". Категорически с ним не согласны. Чем можно измерить утрату здоровья людей, проживающих в задымленных населенных пунктах? Здоровье астматиков, людей с болезнями дыхательных путей? Дым пожаров накрыл всю Сибирь и даже перевалил за Урал на европейскую часть России. Как оценить ущерб, нанесенный нетронутой природе, лесам, животному миру?" – сказал специалист.

Напомним, что недавно Минприроды включило Барнаул в список городов с самым загрязненным воздухом. В рейтинг попали также многие сибирские города. Авторы исследования отметили, что в азиатской части России плохо рассеиваются вредные примеси. Поэтому уровень загрязнения воздуха в городах Сибири растет.