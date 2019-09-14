Детям в Екатеринбурге показали новое прочтение "Ревизора" с изнасилованием

Скандал произошел в театре юного зрителя в Екатеринбурге. В рамках фестиваля "Реальный театр" зрителю показали спектакль псковского Театра драмы имени Пушкина "Ревизор" в современной интерпретации. Согласно задумке авторов, главный герой пьесы обнаженным моется в душе, а после свадьбы насилует дочь городничего на его глазах.

Среди зрителей в театре оказалось много несовершеннолетних. Кто-то пришел с родителями, а кого-то привела учительница. Разгневанные взрослые написали жалобу.

Однако арт-директор фестиваля Олег Лоевский с жалобами не согласен. По его словам, на рекламной афише было указано возрастное ограничение 18+. Поэтому винить в том, что несовершеннолетние оказались свидетелями сцен эротического характера следует только взрослых, которые несмотря на это ограничение все-таки повели детей в театр. Также он заявил, что сцена насилия в данной интерпретации произведения Гоголя важна как метафора того, что городничий с супругой ради своего благополучия готовы продать родную дочь, – пишет "Российская газета".