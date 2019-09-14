Осенние ярмарки работают в Барнауле. Что и где можно купить недорого?

Первые осенние продовольственные ярмарки работают в Барнауле в субботу, 14 сентября. Купить недорого продукты от производителей можно сегодня до 14.00. Ярмарки работают в каждом районе города, сообщает пресс-служба городской администрации.

По сниженным ценам на продовольственных ярмарках можно приобрести все самое необходимое, а также сладости и деликатесы. Производители со всего края привезли на продажу яйца, мясо птицы, свинины и говядины, а также колбасные изделия, полуфабрикаты, растительное масло, рыбопродукты, сладости, муку, овощи, фрукты и много всего другого. Запастись можно на всю зиму.

Где работают ярмарки:

Железнодорожный район: ярмарки работают на проспекте Ленина,71 и Красноармейском, 131.

Индустриальный район: на улице 50 лет СССР, 51а и ул. Новосибирская, 16в.

Ленинский район: площадь Народная и поселок Научный Городок.

Октябрьский район: пр. Ленина, 152.

Центральный район: пр. Красноармейский, 36 и ул. Чайковского,21а.