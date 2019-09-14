На базе "Динамо-Барнаул" укладывают газон по голландской технологии

На барнаульском стадионе "Трансмаш" начали менять газон, сообщает пресс-служба футбольного клуба "Динамо-Барнаул".

Тренировки на нем проводят воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по футболу "Динамо", футболисты "Динамо-Барнаул" и команда инваспортсменов "Динамо-Алтай".

Новое покрытие произведено по голландской технологии. Его заказали в рамках федеральной программы "Спорт — норма жизни!".

Работы по его укладке планируется завершить за месяц. Если будет благоприятная погода, то объект сдадут раньше срока.

Ранее стало известно, что в 2020 году отремонтируют тренировочную базу "Динамо". За последние годы здание, в котором находятся раздевалки, рабочие кабинеты и игровой зал, пришло в плачевное состояние. Протекает кровля, рушатся стены, плесень проникла в кабинеты. Температура в помещениях в зимнее время на уровне +15 градусов.

В начале 2019 года на базе побывал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. После осмотра аварийного объекта решено включить его в краевую адресную инвестиционную программу. Благодаря этому 26 августа удалось заключить контракт на реконструкцию здания. До конца ноября будет подготовлен проект.

Ранее Amic.ru рассказывал, какие спортивные объекты на Алтае нуждаются в ремонте.