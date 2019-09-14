Томенко поздравил Алейск с юбилеем и посмотрел праздничную выставку

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прибыл в Алейск, где поздравил местных жителей с юбилеем муниципального образования, сообщает пресс-служба регионального правительства. 14 сентября там отмечают 80-летие города.

"Сложные времена не прошли мимо города Алейска, но так устроена наша жизнь: бывают взлеты, бывают падения, — сказал Томенко. — Но как только представляется возможность, мы обязательно занимаемся созиданием, развитием. Я убежден, что сейчас именно такой период в истории нашего края".

Он подчеркнул, что город вносит большой вклад в социально-экономическое развитие региона и поблагодарил за это алейчан.

"Дорогие алейчане, от всей души поздравляю с праздником и хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу, за вашу любовь и преданность своему городу, за тот вклад, который вы делаете для того, чтобы он становился красивым, уютным, комфортным, и показатели его развития росли", — обратился губернатор к населению Алейска.

Он также посетил приуроченную к торжеству выставку, где пообщался с представителями местных предприятий и организаций.

Помимо образцов продукции местных компаний и исторических сведений о них, гости торжества могли посмотреть на военную технику.

День города продолжится праздничным концертом с участием алтайских творческих коллективов. Завершится он по традиции фейерверком.