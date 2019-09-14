Теленок с "человеческим лицом" умер почти сразу после рождения

Теленок-мутант с лицом, похожим на человеческое, появился на свет в аргентинской деревне Вилья-Ана, сообщает "Мир 24" со ссылкой на Daily Mail.

Животное прожило всего два часа. На кадрах ролика, где его зафиксировали еще живым, теленок странно мычит и не двигается. У него нет носа, а глаза близко посажены и обращены вперед.

Эксперты предполагают, что детеныш, родившийся с деформированным черепом, стал жертвой редкой генетической мутации.

"Это была спонтанная мутация, вызванная действием мутагенов, физических, химических или биологических агентов, которые изменили его генетическую последовательность", – заявил генетик Николас Магнаго.