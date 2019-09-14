Губернатор Томенко без промахов поразил шесть мишеней из пистолета. Видео

Губернатор Алтайского края показал свои навыки стрельбы из пистолета во время открытия спортивно-стрелкового комплекса АО "Барнаульский патронный завод" имени Калашникова. Он без промахов поразил из пистолета шесть мишеней подряд.
Видеозапись этого момента опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.
Стоит отметить, что навыки стрельбы – далеко не единственные "непрофильные" умения губернатора. Так, на празднике "Сибирская масленица" глава региона с легкостью испек блины.
Комментарии
Адрес комплекса где?
И как это связать с его профессиональными качествами?
Редакция расскажите пожалуйста, что же из себя представляет спортивно-стрелковый комплекс? Это грандиозное инженерное сооружение? А то получается, что губернатор приехал тупо на поле пострелять.