Губернатор Томенко без промахов поразил шесть мишеней из пистолета. Видео

Губернатор Алтайского края показал свои навыки стрельбы из пистолета во время открытия спортивно-стрелкового комплекса АО "Барнаульский патронный завод" имени Калашникова. Он без промахов поразил из пистолета шесть мишеней подряд.

Видеозапись этого момента опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

Стоит отметить, что навыки стрельбы – далеко не единственные "непрофильные" умения губернатора. Так, на празднике "Сибирская масленица" глава региона с легкостью испек блины.