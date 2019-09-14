ПФР объяснил, почему пенсию могут уменьшить

В каких случаях граждане могут получить уменьшенную пенсию, рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России.

В числе наиболее распространенных случаев – это исполнительное производство по судебным решениям о взыскании задолженности, штрафа либо алиментов.

Например, если пенсионер не платит квартплату, то пенсию ему вручат уже с вычетом суммы долга, если она не превышает половины суммы начислений.

В случаях с взысканием алиментов неплательщикам может грозить изъятие до 75% пенсионных накоплений.

В каждом из случаев граждан в письменном виде оповещают о том, что часть его пенсии изымают, однако иногда уведомления могут прийти с запозданием.

Кроме того, сумма пенсии может измениться из-за переезда в другой регион, так как в каждом из них свой коэффициент. В связи с этим специалисты рекомендуют по возможности сохранять прописку в регионе, где он выше.

Ранее Минфин разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений под названием "О гарантированном пенсионном продукте".

Основная цель – создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, которых также придется простимулировать для самостоятельного формирования таких накоплений. Кроме того, работодатели смогут развивать корпоративные пенсионные программы. Идею позитивно оценили в Госдуме.