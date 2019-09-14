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Крыс научили играть в прятки. Им понравилось

, ИА "Амител"
Грызуны "смеялись", когда находили оппонента и молчали, если находили их
Фото: agrobk.ru

Фото: agrobk.ru

Немецкие ученые научили крыс играть в прятки, сообщает Meduza со ссылкой на издание о науке Science.

Для этого исследователями из университета Гумбольта потребовалось всего две недели. После этого грызуны освоили правила.

Коробок, где можно было спрятаться, создали всего несколько. Часть из них были прозрачными. Скрываться животные предпочитали в тех емкостях, в которых их сложнее заметить. Однако при поисках исследовали абсолютно все коробки.  

Примечательно, что крысам для игры не понадобилось даже съедобного стимула. Они охотно играли и за простую похвалу в виде поглаживания или легкой щекотки.

Более того, они стали получать от процесса удовольствие. Такие выводы ученые сделали на основании двух фактов.

Во-первых, грызуны часто убегали начинать новый кон игры, не дожидаясь похвалы, то есть без какого-либо вознаграждения.

Во-вторых, при успешном поиске они издавали характерные для них ультразвуковые сигналы, которые ранее ученые сравнивали со смехом — такие же звуки зверьки издают, когда их щекочут. Но когда искали их, они сохраняли молчание.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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