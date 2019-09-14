Две иномарки с детьми столкнулись на трассе в Алтайском крае

Фото: vk.com/barneos22 / Руслан Гараджаев

Фотографии с места аварии лобового ДТП в Алтайском крае опубликовали очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Погибших нет, в машинах находились дети", — утверждает очевидец.

Судя по кадрам, две иномарки столкнулись в районе границы Первомайского и Тальменского районов на новосибирской трассе (недалеко от села Озерки). Это участок "Чуйского тракта", где четырехполосное движение сменяется двухполосным.

На снимках видно, что автомобили получили серьезные повреждения.